¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 8 de septiembre

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 06:45

Corrientes está bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes

El santuario del Gauchito Gil se moderniza: así será el renovado complejo en Corrientes

Mandiyú goleó, pasó a la final del Oficial y Cambá Cuá clasificó al Regional

Berra analizó su vuelta al país y las expectativas que tiene con San Martín

Vamos Corrientes se consolidó como tercera fuerza dentro de la Alianza Vamos San Luis

Apareció un yacaré cerca de un hospital en Corrientes

Corrientes: Valdés sumó otro intendente por apenas tres votos

Milei prepara cambios en el Gobierno: la sombra de los audios y la pelea con Santiago Caputo

Operativo antidrogas en Corrientes: detienen a dos jóvenes con cocaína y elementos para la venta








 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD