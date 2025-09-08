Las noticias más importantes del 8 de septiembre

Corrientes está bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes
El santuario del Gauchito Gil se moderniza: así será el renovado complejo en Corrientes
Mandiyú goleó, pasó a la final del Oficial y Cambá Cuá clasificó al Regional
Berra analizó su vuelta al país y las expectativas que tiene con San Martín
Vamos Corrientes se consolidó como tercera fuerza dentro de la Alianza Vamos San Luis
Apareció un yacaré cerca de un hospital en Corrientes
Corrientes: Valdés sumó otro intendente por apenas tres votos
Milei prepara cambios en el Gobierno: la sombra de los audios y la pelea con Santiago Caputo
Operativo antidrogas en Corrientes: detienen a dos jóvenes con cocaína y elementos para la venta