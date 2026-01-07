¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Caá Catí calor en Corrientes Reyes Magos
Las noticias más importantes del 7 de enero de 2026

Por El Litoral

Miércoles, 07 de enero de 2026 a las 06:55

Correntino murió ahogado en el Río Gualeguay

Corrientes: arrancan los trabajos pluviales en canales y tuberías en el barrio Perichón

Virginia Gallardo y el radicalismo piden declarar la emergencia hídrica en Corrientes

Anuncian la reapertura parcial al público del Parque Nacional Mburucuyá

Cuánto cuesta viajar desde la terminal de Mercedes al santuario del Gauchito Gil

Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en Corrientes

Gendarmería nacional trasladó donaciones para los inundados de San Luis del Palmar

Calor en Corrientes: pronostican 32°C y lluvias para el fin de semana

Jubilaciones, con aumento y bono: cómo quedan la mínima y la máxima en enero de 2026





 

