Subió la canasta básica: una familia tipo necesita $1.308.713 al mes para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que durante diciembre de 2025 el costo de la canasta básica total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— alcanzó los $1.308.713 para un hogar promedio de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en 589.510 pesos.

La entidad informó que durante el último mes del año pasado la variación respecto a noviembre de 2025, tanto de la canasta básica alimentaria (CBA), como de la canasta básica total (CBT) fue de 4,1%. En tanto, el incremento acumulado fue del 31,2% en la CBA y del 27,7% en la CBT.

Los montos correspondientes a ambas canastas se actualizan mes a mes y funcionan como referencia oficial para establecer las líneas de indigencia y pobreza. El seguimiento de estos indicadores es clave para evaluar el impacto social y económico en los hogares de la región.

El estudio, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios del Indec, detalla los valores mensuales expresados en pesos y las variaciones porcentuales de cada canasta. Para un adulto equivalente, la línea de pobreza se ubicó en $423.532, mientras que la línea de indigencia fue de 190.780 pesos.

En el caso de los hogares, el Indec ofrece tres ejemplos representativos. Para un hogar de tres integrantes, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61, la CBA se valoró en $469.319 y la CBT en $1.041.888.

Para una familia tipo compuesta por cuatro personas, integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años, las cifras fueron $589.510 y $1.308.713, respectivamente.

Finalmente, para un hogar de cinco integrantes, compuesto por un varón y una mujer de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, los valores ascendieron a $620.035 en la CBA y $1.376.478 en la CBT.