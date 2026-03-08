¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Dpec Tutores alerta amarilla
Las noticias más importantes del 8 de marzo de 2026

Por El Litoral

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 08:18

La tarifa eléctrica en Corrientes se mantiene por debajo de la media nacional

El intendente de Empedrado pidió disculpas por pintar de verde a San Martín

Se extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte de Corrientes

Videomultas en Capital con 400 cámaras y 100 puntos de control

Corrientes lanza la app “Tutores” para que las familias sigan notas y asistencia escolar

Llevan a la Justicia por depredación al acopiador de los 720 kilos de pescados

Dura autocrítica del capitán de Regatas: “Hay que dejar los egos de lado”

Feroz temporal en Virasoro produjo caída de árboles y voladura de techo

