animales sueltos Fiesta Nacional de Chamamé calor en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 21 de enero

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 07:12

Soledad Pastorutti agotó las entradas y la Fiesta del Chamamé vive su primer "sold out"

Valdés recibió a intendentes para fortalecer el trabajo conjunto en Corrientes

Se habilitó media calzada en dos puntos clave de Corrientes

Abigeato en La Cruz: peritos de la Policía confirmaron adulteración de marcas

Aumento y bono confirmados: cuál es el monto que cobrarán los jubilados en febrero

Corrientes sin lluvias pero con temperaturas en aumento

Súper gripe H3N2: confirmaron la primera muerte en Argentina

Pago Anual Anticipado en Corrientes: se realizará el sorteo de un auto 0 km

Demoraron a un hombre por promover disturbios en un allanamiento

 

Últimas noticias

