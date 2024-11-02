¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
Corrientes

Las noticias más importantes del 2 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 02 de noviembre de 2024 a las 07:29

Desembolsan $150 millones para tratamientos de VIH, que Nación dejó de financiar

Playas en Corrientes: más de 49.000 bañistas disfrutaron de los balnearios en octubre

Corrientes: alerta amarilla por tormentas en gran parte de la provincia

Caso Loan: liberaron al psicólogo Rossi Colombo por "falta de desinterés" de la Fiscalía

Con el titular nacional del PDP, Tassano inauguró la plaza en honor a Lisandro de la Torre

Aprehendieron a un hombre tras robar en una florería

Niños de 3 y 4 años recorrieron la Junín en celebración de “Ángeles Somos”

Un joven buscado desde Buenos Aires cayó en Curuzú Cuatiá

Caso Loan: abogado pidió la detención de Vera de Fundación La Alameda por encubrimiento
 

