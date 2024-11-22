¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Ricardo Colombi Padrón electoral
Corrientes

Las noticias más importantes del 22 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 22 de noviembre de 2024 a las 03:43

Llega el ministro Caputo para el Congreso de Economía
Reabren hoy el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas

Robaron su identidad para cometer delitos y ahora no puede conseguir trabajo: los detalles

Agustina Pintos hizo podió en los FISU América Games

Trasladaron a una empleada a una sucursal a 116 km y el STJ confirmó despido indirecto

"El Presupuesto 2025 tiene equilibrio fiscal y un bajo nivel de endeudamiento"

Caso Bartlett: están identificados más de 12 policías y se aguardan por las detenciones

"Goya no es la misma que hace 15 años y buscamos seguir en ese camino de cara al 2030"
Condenaron a seis exmilitares por la muerte del soldado Matías Chirino

El Gobernador inauguró la Estación de los Niños de Goya y anunció otras obras







 

