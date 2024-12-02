¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Romina Yan Gustavo Valdés Juan Aguirre Lanari
Corrientes

Las noticias más importantes del 2 de diciembre

Por El Litoral

Lunes, 02 de diciembre de 2024 a las 06:51

Accidente fatal: murió un joven tras chocar contra un poste de luz 

La Coparticipación a las provincias creció un 1,8%

Fueron sorprendidos con una moto robada y quedaron detenidos 

San Martín sumó que quinta derrota consecutiva

Navidad con payé: decorarán y armarán arboles navideños en Corrientes

Dirigentes del Partido Liberal ratificaron el apoyo a Valdés en una reunión 

En la previa de las Fiestas, la carne aumentó 10% y advierten que seguirá en alza

Desarticulan un "kiosco narco" en Corrientes: cuatro detenidos y drogas incautadas

Joven rescatada: allanaron el Santuario de San La Muerte y realizaron peritajes

Prisión preventiva para un hombre que mató a una persona en un choque e intentó huir









 

Últimas noticias

