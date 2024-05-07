Las noticias más importantes del 7 de mayo

Juan Pablo Gallego estalló tras la escandalosa denuncia de los papás de Loan Peña
Advierten que las lluvias en Corrientes podrían ser las más abundantes de Sudamérica
Rechazaron la prisión domiciliaria de un narco lavador condenado en Corrientes
Susto en Corrientes: principio de incendio en un camión que transportaba carbón
Con la presencia de más de 70 empresas, Corrientes fue sede del Congreso de Turismo
Vuelven a circular los colectivos: este miércoles habrá servicio normal en Corrientes
Aval de la Justicia Federal a autoridades y candidatos del PJ Corrientes
Valdés inaugurará una nueva central térmica de biomasa en Virasoro
Todo listo para el inicio del cónclave: el Vaticano mostró como luce la Capilla Sixtina
Argentina firmó un nuevo acuerdo con Paraguay para usar la energía de Yacyretá