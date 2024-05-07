¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 7 de mayo

Por El Litoral

Miércoles, 07 de mayo de 2025 a las 07:15

Juan Pablo Gallego estalló tras la escandalosa denuncia de los papás de Loan Peña

Advierten que las lluvias en Corrientes podrían ser las más abundantes de Sudamérica

Rechazaron la prisión domiciliaria de un narco lavador condenado en Corrientes

Susto en Corrientes: principio de incendio en un camión que transportaba carbón

Con la presencia de más de 70 empresas, Corrientes fue sede del Congreso de Turismo

Vuelven a circular los colectivos: este miércoles habrá servicio normal en Corrientes

Aval de la Justicia Federal a autoridades y candidatos del PJ Corrientes

Valdés inaugurará una nueva central térmica de biomasa en Virasoro 

Todo listo para el inicio del cónclave: el Vaticano mostró como luce la Capilla Sixtina

Argentina firmó un nuevo acuerdo con Paraguay para usar la energía de Yacyretá

