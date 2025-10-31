¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Marcelo Rivas Piasentini Pocho Romero Feris Instituto Josefina Contte
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 31 de octubre

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 07:24

Murió en combate un correntino que peleaba para Ucrania contra Rusia

Valdés participó de la reunión con el presidente Javier Milei: sus reclamos

Un juez autorizó a Cheme usar su celular, pero la Cámara dio marcha atrás

Condenaron en Corrientes a un empresario que lavaba dinero del narcotráfico

La vice del PJ mandó a hacer "autocrítica" a un senador peronista aliado de Colombi

La familia de una niña de 8 años con cáncer necesita colaboración para costear gastos

Maltrato animal en Corrientes: la Policía Rural desmanteló un criadero clandestino de perros pitbull en Goya

Lucha contra el narcomenudeo en Corrientes: secuestran cocaína y marihuana en un allanamiento

Corrientes: una mujer murió tras el choque de un automóvil y un camión sobre RN 14

Se cumple una década de la reintroducción de los guacamayos rojos al Iberá

Últimas noticias

