puente Chaco-Corrientes Guaraní Provincias Unidas
Corrientes

Las noticias más importantes del 10 de marzo

Por El Litoral

Lunes, 10 de marzo de 2025 a las 06:43

Hallaron sin vida a uno de los tres jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Murió un hombre tras caer de un caballo en Corrientes
Desde este lunes empieza a regir la nueva tarifa de estacionamiento medido

Qué puesto ocupa Valdés en el ranking de gobernadores

Después de la lluvia, cómo seguirá el tiempo en Corrientes

Incendio en Jardín Botánico: pérdida de decenas de especies y más de una hectárea quemada

Temporal en Bahía Blanca: ya son 16 los muertos y 1450 personas fueron evacuadas

Curupay y Mburucuyá volvieron a ganar y son escoltas

Interceptaron a cazadores furtivos con armas sin papeles, chanchos y carpinchos faenados

A través de un DNU el Gobierno buscará autorizar un nuevo acuerdo con el FMI








 

