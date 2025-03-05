¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Romina Yan Gustavo Valdés Juan Aguirre Lanari
Corrientes

Las noticias más importantes del 5 de marzo de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 05 de marzo de 2025 a las 07:15

Ará Berá es la gran campeona de los carnavales 2025

Todos los ganadores de los Carnavales de Corrientes 2025

Valdés inaugurará el Ciclo Lectivo 2025 en una escuela técnica de Corrientes

Continúan las negociaciones y peligra un nuevo paro de colectivos en Corrientes

Un hombre fue atacado a tiros en un barrio de Corrientes 

Perdió el control y terminó con su automóvil en una zanja

Desesperación por un incendio en el camino a Santa Ana

Se confirmó un aumento en el precio del servicio de remises para marzo

Corrientes marcó un récord y registró la ola de calor más larga del año

Pasaba un patrullero y demoró a un joven que acababa de robar en una casa

 

Últimas noticias

