aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 19 de mayo

Por El Litoral

Lunes, 19 de mayo de 2025 a las 06:45

Murió un joven luego de perder el control de su moto y caer sobre el asfalto 

Valdés entregará subsidios a Bibliotecas Populares de Corrientes

La Libertad Avanza ganó en Buenos Aires y el PRO quedó tercero

Corrientes: se define la fecha de las elecciones

Un hombre murió por las heridas recibidas en una pelea

Por las lluvias, cuadrillas trabajaron intensamente en la limpieza de canales y sumideros

Milei le respondió a Macri: "Está hecho un llorón, está muy de cristal"

Murió Raquel Hermida, la reconocida abogada de mujeres víctimas de violencia de género

La intensa lluvia en Corrientes anegó las calles de la ciudad








 


 

Últimas noticias

