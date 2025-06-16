Las noticias más importantes del 16 de junio

Simularon ser policías para maniatar y robar a una familia de Corrientes
Corrientes bajo alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo siguen las lluvias
Cómo funcionarán los servicios municipales los días 16, 20 y 24 de junio en Corrientes
El Alboretum de la Unne es considerado un modelo internacional de conservación
Regatas eliminó a Oberá y vuelve a las semifinales después de 8 temporadas
El Gobierno condenó el ataque de Irán a Israel y apuntó contra la designación de Vahidi
Detuvieron a un joven y secuestraron un arma blanca
La Justicia analiza darle prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en los próximos días