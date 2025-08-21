¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 21 de agosto de 2025

Por El Litoral

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 07:20

Una multitud peronista mostró apoyo a Vamos Corrientes

Corrientes: pronostican lluvias, ráfaga de viento fuerte y temperaturas de 30°C a 6°C

Eli llama a la reflexión ante un grave hecho de vandalismo 

Valdés inauguró pavimentación en los accesos a Curuzú Cuatiá y Cazadores Correntinos

En una amplia investigación de robos hallaron cocaína y marihuana

Revés para el Gobierno: la oposición rechazó el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad y lo tratará el Senado

La Unne y la AFA firman un acuerdo para dictar el curso de Árbitro Federal en Corrientes

El arroz correntino enfrenta una campaña desafiante: costos altos y menos superficie

Corrientes realizó con éxito su segundo operativo de donación en asistolia controlada

“El Gobernador tiene que explicar cuál es la situación real del Tesoro”

