CORRIENTES

Las noticias más importantes del 25 de agosto

Por El Litoral

Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 06:36

Gustavo Valdés inaugurará el Instituto Oncológico "Papa Francisco" en Corrientes

Museo inmersivo en La Unidad: viaje sensorial por la historia y la naturaleza correntina

Pesar por la muerte de Rogelio "El Pay" Benítez, referente del peronismo local

Corrientes realizó una prueba exitosa del sistema de escrutinio para el 31 de agosto

Juan Pablo Valdés presentó las propuestas de Vamos Corrientes en San Luis del Palmar

La Facultad de Humanidades de la Unne lanza un curso de prácticas educativas inclusivas

El Gobierno frena el aumento de las prestaciones en Discapacidad

Fue detenido por manejar una motocicleta relacionada a un hecho delictivo









 

Últimas noticias

