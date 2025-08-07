¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
San Cayetano defensa del consumidor Paso de los Libres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 7 de agosto de 2025

Por El Litoral

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 07:16

La Junta Electoral de Corrientes ordenó correcciones en boletas de cara a las elecciones del 31 de agosto

Vuelve el frío a Corrientes: se esperan heladas y mínimas de 5ºC

Correntinos podrán acceder a charlas sobre defensa del consumidor: cuándo y dónde será

Con procesión y misa, Riachuelo rinde homenaje a San Cayetano

Abogados vinculados al caso Loan con problemas con la Justicia

Disputa por la tenencia de un niño en Corrientes: fuerte réplica del padre a las acusaciones de la mamá

Fue condenado a 12 años de prisión por corrupción de menores, pero sigue libre

Sube en Corrientes: cómo actualizar la tarjeta para no perder los beneficios

Capturan en Italia a un prófugo correntino acusado de estafa

Impenetrable chaqueño: fotografían a una yaguareté con su cría a orillas del Río Bermejo
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD