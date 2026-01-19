¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Donald Trump Club de Regatas Corrientes Corrientes
Donald Trump Club de Regatas Corrientes Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 19 de enero

Por El Litoral

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 06:58

Corrientes: murió un hombre tras recibir una puñalada en una pelea

B'nai B'rith expresó su respaldo a la decisión del Gobierno nacional de declarar terrorista a la Fuerza Quds

Interna en el Gobierno: Milei viaja a Davos y deja a Adorni a cargo del Poder Ejecutivo

La Fiesta del Chamamé se expande en Corrientes con actividades en la capital y el interior

Corrientes: hallaron un cuerpo en las aguas del río Uruguay

Un correntino ganó más de $322 millones en la Quiniela Poceada: el primero de 2026

Con talento y sencillez el Bocha dio cátedra desde el escenario, y Pennisi se consagró como favorito entre los invitados 

Corrientes: secuestraron 28 motocicletas cuyos pilotos realizaban maniobras peligrosas









 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD