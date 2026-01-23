¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Irupé ola de calor Desvíos de colectivos
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 23 de enero de 2026

Por El Litoral

Viernes, 23 de enero de 2026 a las 07:03

¿Se viene la primera ola de calor a Corrientes?: rige alerta amarilla por temperaturas extremas

Dengue en Corrientes: se refuerza la prevención y las recomendaciones claves

"Voy a cantar chamamé": la promesa del Chaqueño Palavecino antes de su presentación en Corrientes

Corso de Monte Caseros: un médico implicado en una pelea donde le rompieron la nariz a una policía

La Unne otorgará el Doctorado Honoris Causa a Teresa Parodi en el cierre de la Fiesta Nacional del Chamamé

River: el caso del correntino Salas, de refuerzo top a suplente en el debut del Torneo Apertura

Corrientes: modifican el recorrido de cinco líneas de colectivos por el inicio de los carnavales barriales

El fuerte descargo de Tupa Noy contra la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé: "Fue un destrato"

La playa Arazaty de Corrientes figura entre las mejores de Argentina

