Real Madrid hundimiento alerta amarilla
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 15 de enero

Por El Litoral

Jueves, 15 de enero de 2026 a las 07:08

Amplían el escenario del Cocomarola para las 10 noches de la Fiesta Nacional del Chamamé

Abigeato: dos detenidos en pleno traslado de 320 kilos carne vacuna

El intendente de Mburucuyá denunció sueldos ilegales y más de 300 empleados irregulares

Corrientes: transito restringido por reparación de baches en calles céntricas y avenida

Una correntina fue abanderada en Prefectura Naval y recibió un reconocimiento oficial

Tras persecución demoraron a un joven con 52 dosis de cocaína en Corrientes

Bella Vista: detuvieron a dos hombres armados con un revólver

Una investigación iniciada en Corrientes desarticuló el contrabando de autos de lujo

El Ballet Divino Niño Jesús llevará inclusión a la Fiesta Nacional del Chamamé
 

Últimas noticias

