Gustavo Valdés Virgina Gallardo Elecciones
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 26 de febrero

Por El Litoral

Miércoles, 26 de febrero de 2025 a las 07:26

Sube: los estudiantes de primaria ya pueden usar el boleto gratuito en Corrientes

Incautaron armas de fuego y detuvieron a un hombre

Un colectivo de larga distancia se quedó en el puente y provocó largas demoras

Santo Tomé: denuncian intento de rapto de un niño de 5 años

Boca cayó por penales ante Alianza Lima y quedó eliminado de la Libertadores

Se desató un feroz incendio en el club Hípico de Santa Catalina

Padrastro de una niña fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual

Bajo alerta roja: Corrientes se posicionó entre las cinco ciudades más calurosas del país

Milei nombra por decreto a Lijo y García Mansilla jueces de la Corte

Erradicación de tracción a sangre: 215 caballos fueron liberados en campos




 

MÁS LEÍDAS

