Las noticias más importantes del 20 de marzo de 2025

Con presencia de Valdés, se realizará la Segunda Jornada de Concejales
Paro universitario: "Los no docentes perdimos cinco salarios, es perverso"
A dos meses de su reactivación, así se encuentra la Autovía 12
Asumen las autoridades del PJ Corrientes
Uno por uno: cómo votaron los diputados correntinos el DNU que avala el acuerdo con el FMI
El fuego arrasó un predio de 9000 hectáreas y quemó gran cantidad de ganado
La prohibición de estacionar regirá en toda la Costanera: nuevos horarios y días
Absolvieron al excontador de Santa Lucía acusado de robo en la comuna
El padre y la tía de una menor de edad fueron acusados de maltrato infantil
Valdés: "Vamos a hacer 50 viviendas más, con una inversión de $5 mil millones"