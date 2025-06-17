¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tercera Marcha Federal Universitaria Lluvia en Corrientes Policía de Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 17 de junio de 2025

Por El Litoral

Martes, 17 de junio de 2025 a las 07:25

Accidente fatal en Ruta 12: dos muertos tras el choque entre una moto y una camioneta

Corrientes de luto: murió Emilio Medina Lareu

Alerta amarilla y naranja por lluvias fuertes para Corrientes

Boca no aguantó y empató con Benfica

Corrientes, sede de la final de una de las competencias de freestyle más importantes del país

Fechas confirmadas para los juegos semifinales entre Instituto y Regatas

Gustavo Valdés recorrió las instalaciones del Instituto de Oncología de Corrientes

Millonario robo en una finca de Corrientes: se llevaron dinero, joyas y perfumes de valor

El Gobierno garantizará la seguridad durante la marcha por CFK, pero evitará hacer declaraciones

Así será la nueva terminal de Goya para colectivos de media y larga distancia

