CORRIENTES

Las noticias más importantes del 5 de junio de 2025

Por El Litoral

Jueves, 05 de junio de 2025 a las 07:19

Bronca en Corrientes por el aumento de la cuota de la carrera de Martillero Público

La oposición aprobó una suba del 7,2% de las jubilaciones, un bono de $110.000 y moratoria

El duro relato de una médica correntina que trabaja en el Hospital Garrahan: "Tenemos una sensación de angustia"

Corrientes: se registró la primera lluvia de junio y persiste la alerta amarilla

Corrientes: los 73 municipios que votarán el 31 de agosto y los que no

La Justicia hizo entrega de 2123 armas de fuego para su destrucción

Brasileño fue condenado a 7 años de prisión por abuso sexual

Corrientes busca adherirse a una ley nacional para prevenir eventos por muerte súbita

River, a la carga por el correntino Maxi Salas: evalúa pagar la cláusula de rescisión

Tras la advertencia del Gobierno, los residentes del Garrahan levantaron el paro

 

 

 

 

