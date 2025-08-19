Las noticias más importantes del 19 de agosto de 2025

Valdés inauguró pavimento en la avenida Igarzábal y lanzó un mensaje a la oposición: “Que no vengan a pedir el voto”
Alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes en Corrientes
Virgina Gallardo, tras ser elegida como candidata a diputada nacional por Corrientes: "Vuelvo a casa"
Lisandro Almirón: “Virginia Gallardo representa las ideas de la libertad para Corrientes"
Vamos Corrientes mostró fuerza en la Capital con una multitudinaria caminata en el barrio Independencia
Visitas guiadas al Teatro Oficial Juan de Vera: horarios y cómo reservar un turno
Karina Milei cruzó a Pamela David por afirmar que usa un reloj Rolex de u$s35.000 y anticipó que irá a la Justicia
Corrientes: un suboficial de la Policía fue detenido por un caso de abigeato
Ignacio Espínola, el alumno que busca superar al maestro