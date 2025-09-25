¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Miroslaw Adamczyk Juan Pablo Valdés Incendio en Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 25 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 07:12

Ituzaingó presentó su ambicioso Plan Maestro Costanera para la próxima década

Miroslaw Adamczyk en Corrientes, recordó al Papa Francisco y fue ovacionado

Imponen el Palio a monseñor Larregain en Corrientes: un símbolo de la comunión con el Papa

Un descuido con brasas desató un incendio frente a un supermercado en Corrientes

Atraparon a un hombre buscado por robo en poblado y en banda

Destruyeron estupefacientes de 49 operativos del Juzgado Federal de Goya

EE.UU. otorgará US$ 20.000 millones vía swap y podría dar un préstamo de “estabilización"

Caso Loan: el abogado de una detenida habló de un posible pacto de silencio familiar

Corrientes marchó para pedir justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Corrientes: un hombre murió apuñalado en una pelea

MÁS LEÍDAS

