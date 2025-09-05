¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes Gustavo Valdés Vamos Corrientes
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 5 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 07:15

Corrientes tiene al intendente más joven del país

Empate en Parada Pucheta, cambió el ganador en Lomas de Vallejos y un voto define Sauce

Doblete de Lionel Messi en su despedida de la Argentina

Productor correntino denunció el insólito hallazgo de una plantación de marihuana

Psicológos: cuál es requisito que deberán presentar los pacientes de Ioscor para atenderse

Tragedia en Corrientes: una joven murió en un siniestro vial y otra resultó herida

Últimos días de frío en Corrientes, con mínimas de 3°C y heladas

Rechazo al veto de Milei: cómo votaron los senadores correntinos la Emergencia en Discapacidad

Derrota de Milei en el Senado: rechazan el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad

De cirujana a ministra: el camino de una egresada de la Unne que asumió un cargo clave en Santa Cruz

