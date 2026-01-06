¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Medios y periodismo

Las noticias más importantes del 6 de enero de 2025

Por El Litoral

Martes, 06 de enero de 2026 a las 07:02

Reforma laboral: Santilli llega a Corrientes con la mira puesta en el Senado

Un enfrentamiento entre un propietario y su inquilino terminó con dos heridos en el barrio Jardín de Corrientes

Identificaron al hombre hallado en Puerto Tirol y confirmaron que era correntino

Fin de alcohol cero en Paso de la Patria: inusual defensa del intendente al nuevo esquema

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Recomendaciones para evitar robos en domicilios durante las vacaciones de verano

Dengue en Corrientes: Salud Pública advierte por el riesgo de brote ante las lluvias y el turismo

Causa Once: De Vido apeló el fallo que le había negado la prisión domiciliaria

Corrientes: detuvieron al joven que asaltó y golpeó al vicario de la parroquia de Caá Catí




 

 

Últimas noticias

