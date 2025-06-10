¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Universidades públicas Policía de Corrientes frutihortícola
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 10 de junio de 2025

Por El Litoral

Martes, 10 de junio de 2025 a las 07:06

Corrientes: así avanzan las obras del nuevo Hogar Escuela “Juan Domingo Perón”

Fin del Procrear: qué va a pasar con los créditos ya otorgados y con las viviendas que aún no están terminadas

Regatas venció a Oberá Tenis Club y empató la serie de cuartos de final

Con el regreso de Messi a la titularidad, Argentina recibe a Colombia

Germán Gómez hace historia en el voley nacional

Compromiso conjunto: el Banco de Corrientes y la Unne cerraron con éxito dos cohortes de la Diplomatura en Gestión Bancaria

Culminaron una importante obra en una avenida de Corrientes para evitar anegamientos

Corrientes: demoran a dos hombres con $700 mil y dos bolsas con carne

En estado de ebriedad un hombre cargaba tres millones de pesos en efectivo

“Cositorto nos aseguraba que Generación Zoe era una vida de abundancia”, declararon nuevas damnificadas

MÁS LEÍDAS

Últimas noticias

