Club de Regatas Corrientes Elecciones La Libertad Avanza
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 18 de agosto

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 06:45

Fuerza Patria definió a sus candidatos a diputados nacionales por Corrientes

Fue expulsado del país, ingresó de manera ilegal y lo atraparon en la Fiesta del Dorado

Quién es la nueva embajadora de la 60° Fiesta Nacional del Dorado

Corrientes: anuncian desvíos en la Ruta Nacional 12 por obras viales

Una familia correntina perdió su casa en un incendio y solicita colaboración

Corrientes: cinco chaqueños fueron detenidos con drogas en un operativo

Este lunes anuncian el incremento salarial para los trabajadores estatales de Corrientes

Secuestran cuchillos y detienen a dos hombres por generar disturbios en la calle









 

