lluvias en Corrientes Club de Regatas Corrientes lluvias en Corrientes
Las noticias más importantes del 16 de enero

Por El Litoral

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 07:07

Luego de una jornada calurosa, rige alerta naranja y amarilla por tormentas en Corrientes

Todo lo que tenés que saber para el inicio de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé

Salud Pública detectó dos casos de la nueva variante de Influenza A H3N2 en Corrientes

Trasladaron bajo máximo hermetismo al miembro del Tren de Aragua detenido en Corrientes

Abigeato en La Cruz: suman 215 los vacunos secuestrados y van tras una organización

Mandiyú recibe a Guaraní por las semifinales del Torneo Regional sin público visitante

Un turista murió tras descompensarse en el puente Paso de los Libres-Uruguaiana
 

