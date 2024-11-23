¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ricardo Colombi Gustavo Valdés Karina Milei
Las noticias más importantes del 23 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 23 de noviembre de 2024 a las 07:34

Aseguran que recibió una mortal golpiza el hombre que apareció muerto

Fin de semana caluroso: se esperan altas temperaturas en Corrientes

Se apartarían de la causa Loan los fiscales de la Procuraduría de Trata

La diócesis de Goya se solidarizó con la familia de Bartlett

Capturaron en Misiones a Néstor Barczuk, uno de los secuestradores de Cristian Schaerer

Maltrato animal: rescatan a un perro en un avanzado estado de abandono

Finalizaron las obras en las tres avenidas desde la bajada del puente hasta la rotonda

Murió Roberto Giordano, el emblemático peluquero de los famosos

En qué consiste la iniciativa que busca medir e impulsar empleos verdes en Corrientes

Ratificaron la prisión preventiva para los dos policías acusados del homicidio de Bartlett









 

