Las noticias más importantes del 24 de febrero

El gobernador Valdés presidirá en Yapeyú el 247° natalicio de San Martin
Incendio de Playadito: se perdieron 3 millones de kilos de yerba
Regatas volvió a ganar en San Juan y quedó a un paso del ascenso
Mar del Plata, Rosario y Misiones festejaron en el beach volley de Corrientes
Boca Unidos jugará un amistoso frente a For Ever
Huracán festejó en el clásico contra San Lorenzo
Córdoba: gran operativo en la desesperada búsqueda de un niño
El Gobierno propone aumento salarial del 13% a docentes y mejoras en varios ítems