¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Ricardo Colombi Gustavo Valdés Karina Milei
Ricardo Colombi Gustavo Valdés Karina Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 24 de febrero

Por El Litoral

Lunes, 24 de febrero de 2025 a las 07:18

El gobernador Valdés presidirá en Yapeyú el 247° natalicio de San Martin

Incendio de Playadito: se perdieron 3 millones de kilos de yerba

Regatas volvió a ganar en San Juan y quedó a un paso del ascenso

Mar del Plata, Rosario y Misiones festejaron en el beach volley de Corrientes

Boca Unidos jugará un amistoso frente a For Ever

Huracán festejó en el clásico contra San Lorenzo

Mandiyú empató en San Miguel

Córdoba: gran operativo en la desesperada búsqueda de un niño

El Gobierno propone aumento salarial del 13% a docentes y mejoras en varios ítems

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD