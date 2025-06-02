Las noticias más importantes del 2 de junio

Incautaron escopetas, cuchillos y municiones tras allanamientos en Corrientes
Más de 400 fanáticos de motos se reunieron en Corrientes con un fin solidario
Policías salvaron la vida de un bebé que se estaba ahogando en un pozo de agua
Las Provincias, en alerta por la caída de la recaudación y las transferencias de la Nación
OMS: nueva variante del Covid-19 y preocupación por el aumento de casos
Comienza la venta de entradas para el clásico decisivo en la Reclasificación
Fue atrapado con varias dosis de cocaína
Cuál es el precio del litro de combustible desde este domingo en Corrientes
Un automóvil chocó contra un caballo en una ruta de Corrientes