Elsa Romero Feris puente General Belgrano Transporte Publico de Pasajeros
Corrientes

Las noticias más importantes del 2 de junio

Por El Litoral

Lunes, 02 de junio de 2025 a las 06:45

Incautaron escopetas, cuchillos y municiones tras allanamientos en Corrientes

Más de 400 fanáticos de motos se reunieron en Corrientes con un fin solidario

Policías salvaron la vida de un bebé que se estaba ahogando en un pozo de agua

Las Provincias, en alerta por la caída de la recaudación y las transferencias de la Nación

OMS: nueva variante del Covid-19 y preocupación por el aumento de casos

Comienza la venta de entradas para el clásico decisivo en la Reclasificación

Fue atrapado con varias dosis de cocaína

Cuál es el precio del litro de combustible desde este domingo en Corrientes

Un automóvil chocó contra un caballo en una ruta de Corrientes

Platense logró su primer título en el fútbol argentino









 

Últimas noticias

