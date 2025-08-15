¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 15 de agosto de 2025

Por El Litoral

Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 07:06

Teresa Parodi desmintió una candidatura política: "Es completamente falsa"

Detectaron un camión buscado hace 25 años por la Justicia de Corrientes

Gustavo Valdés inauguró el acceso al barrio Esperanza y anunció la construcción de una nueva comisaría

El intendente Eduardo Tassano anunció el pago del plus complementario de agosto

El Gobierno de Corrientes ofrece subsidios y prórroga de deudas a trabajadores de la forestadora Tapebicuá

Expo Rural de Corrientes: genética de elite y capacitaciones de primer nivel marcaron el inicio

Aduana incautó unas 3.000 encomiendas de contrabando en operativos que se extendieron a Corrientes y ocho provincias

Teatro Vera: Patricia Sosa y Los de Imaguaré encabezan la cartelera de septiembre

Corrientes: los servicios municipales durante los feriados del 15 y 17 de agosto

Cómo sumarse como voluntario de bienestar y cuidado animal en el centro Aguará

