Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 9 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 07:10

Corrientes dice presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento con 28 deportistas

El transporte urbano de Corrientes vuelve a funcionar con normalidad de horarios

Gustavo Valdés exige "diálogo profundo" con Nación y "no para la foto"

El intendente electo de Paso de la Patria, Oscar "Chino" García, fue dado de alta

Fiesta de las Colectividades en Corrientes: sabores y danzas del mundo se encuentran en el parque Cambá Cuá

El CSKA Moscú quiere llevarse a Kevin Zenón y mejoró la oferta

Corrientes: después de las lluvias, se espera un ascenso de la temperatura

Milei conforma una mesa política y convoca a los gobernadores a un "diálogo federal"

Murió Ezequiel Chirino, el padre del subteniente que falleció en un "ritual" militar

Ladrones derribaron de una patada a un joven para robarle su bicicleta

Últimas noticias

