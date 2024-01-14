¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Groenlandia Municipalidad de Mburucuyá JP Valdés
Las noticias más importantes del 14 de enero

Por El Litoral

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 07:09

Municipales reclaman que hace 45 días no cobran el sueldo en Mburucuyá

Corrientes: alerta por socavón en la Ruta 12 a la altura de San Cosme

Sorpresa: habrá operativos de tránsito constantes con seis requisitos clave en Corrientes

Era buscado por abuso sexual en Buenos Aires y fue atrapado en Goya

JP Valdés se reunió con referentes del ámbito portuario y de la navegación

Desvíos de colectivos por la Fiesta Nacional del Chamamé: cómo serán los recorridos

Policía de Corrientes: requisitos y fechas para inscribirse a la Escuela de Suboficiales

Fiesta Nacional del Chamamé: horario inaugural, entradas y artistas de la primera noche

Alerta en Iberá: denuncian caza furtiva y cierre de acceso en el Portal San Nicolás
 

