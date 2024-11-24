¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

estación meteorológica calor en Corrientes Senasa
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 24 de noviembre

Por El Litoral

Domingo, 24 de noviembre de 2024 a las 07:22

Un proyecto correntino convierte aserrín en placas termoacústicas biodegradables
Detectaron 14 animales vacunos con marcas adulteradas en el allanamiento a un campo
Con el correntino Salas como figura, Racing se coronó campeón de la Sudamericana
Mantilla: dos detenidos por abigeato tras el secuestro de 83 kilos de carne
“La última vez que lo vi estaba feliz”, contó un profesor del joven fallecido
Recuperaron en Itatí una moto robada en Corrientes
Colapinto tuvo un buen desempeño en el GP de Las Vegas, pero no sumó puntos
La diócesis de Goya se solidarizó con la familia de Bartlett

Huracán reaccionó y goleó a Belgrano de Quitilipi
Operativos: incautaron en Santo Tomé nueve vehículos con documentaciones adulteradas
 

