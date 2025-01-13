¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

accidente fatal Mauricio Macri Javier Milei
accidente fatal Mauricio Macri Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 13 de enero

Por El Litoral

Martes, 13 de enero de 2026 a las 07:06

Fatalidad en Corrientes: un choque sobre Ruta 12 dejó un muerto y un herido grave

Virasoro: desvalijaron a un productor correntino y denuncia al fiscal por inacción

Corrientes: 50 familias permanecen evacuadas por la creciente del río Santa Lucía

Abigeato en Corrientes: Valdés encabezó una reunión con la Sociedad Rural de La Cruz

Lucas Batistuta será el DT de Boca Unidos: confirmaron los nombres claves para el fútbol

Chamamé solidario: el "Bocha" Sheridan llevará su música al Instituto de Cardiología

Incendios en Chubut: el fiscal general aseguró que el responsable podría recibir hasta 20 años de prisión

Milei lanzó sus redes oficiales en inglés y la cuenta fue suspendida horas después

Arrancó la venta de entradas para la Fiesta del Chamamé, que mantiene precios de 2025

Verano: así es el operativo de seguridad vial que implementan Corrientes y Chaco



 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD